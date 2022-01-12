Hırsızlık şüphelilerine operasyonda ele geçirilen pitbull barınağa götürüldü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hırsızlık şüphelilerine operasyonda ele geçirilen pitbull barınağa götürüldü

DHA

Hırsızlık şüphelilerine operasyonda ele geçirilen pitbull barınağa götürüldü


Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)KİLİS'te, polisin hırsızlık ve uyuşturucu şüphelilerine yönelik düzenlediği operasyonda 10 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda bulunan 5 pitbull cinsi köpek barınağa teslim edildi, sahiplerine idari para cezası kesildi.
İl Emniyet Müdürlüğü, kentte uyuşturucu satışı ve hırsızlık yaptığı belirlenen 10 şüphelinin yakalanması için 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel harekat ekiplerinin de destek verdiği operasyonda gözaltına alınan 10 şüphelinin adreslerinde yapılan aramalarda; 119 gam esrar, 2 ruhsatsız tabanca, 4 kurusıkıdan çevrilmiş tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 3 kurusıkı tabanca, 19 tabanca mermisi, 12 av tüfeği mermisi, 18 bıçak ve kılıç, 3 şase ve motor numarası kazınmış motosiklet, 1 çalıntı plaka, 1 televizyon, 87 cep telefonu, 67 kol saati, 19 hoparlör, 1 fotoğraf makinesi, 3 kamera, 1 dizüstü bilgisayar, 1 su dinamosu ile 20 kilo elektrik kablosu ve çalıntı olduğu değerlendirilen çok sayıda malzeme ele geçirildi. Aramalarda ayrıca 3'ü yavru, 5 pitbull cinsi köpek bulundu.
Köpekler muhafaza altına alınarak belediyenin hayvan barınağına teslim edilirken, sahiplerine ise her bir köpek için 14 bin 982'şer lira olmak üzere 74 bin 910 lira idari para cezası kesildi.
Operasyonda 4'ü uyuşturucu, 6'sı hırsızlık suçundan gözaltına alınan 10 şüpheli, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kilis Reşit ÇELEBİOĞLU
2022-01-12 16:50:51

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Arslan, Güven tazeledi
YEREL HABERLER Arslan, Güven tazeledi
Kilis’te, hırsızlık ve uyuşturucu çetesine büyük darbe
YEREL HABERLER Kilis’te, hırsızlık ve uyuşturucu çetesine büyük ...
Özel Eğitim alan Müjgan Kaya’ya sürpriz doğum günü pastası
YEREL HABERLER Özel Eğitim alan Müjgan Kaya’ya sürpriz doğum günü ...
Başkan Ramazan ile AK Parti gençler "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filmini izledi
YEREL HABERLER Başkan Ramazan ile AK Parti gençler "Kesişme; İyi ki ...
Kilis’te 6 kaçak göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Kilis’te 6 kaçak göçmen yakalandı
Kilis´te 6 kaçak göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Kilis´te 6 kaçak göçmen yakalandı
18 aylık Yusuf Can, Ankara’ya gönderildi
YEREL HABERLER 18 aylık Yusuf Can, Ankara’ya gönderildi
Kireç çözücü içen 18 aylık Yusuf Can için Sağlık Bakanlığı devreye girdi
YEREL HABERLER Kireç çözücü içen 18 aylık Yusuf Can için Sağlık ...
Türkiye'ye kaçak geçiş yapmak isteyen kadın mayına bastı Ayağı kopan kadın Kilis Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı
YEREL HABERLER Türkiye'ye kaçak geçiş yapmak isteyen kadın mayına ...
Kilis'teki uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama
YEREL HABERLER Kilis'teki uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama
Belediye Başkanı Ramazan, gazeteciler ile bir araya geldi
YEREL HABERLER Belediye Başkanı Ramazan, gazeteciler ile bir araya ...
Yabancı öğrenciler halay çekti çifte telli oynadı
YEREL HABERLER Yabancı öğrenciler halay çekti çifte telli oynadı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.