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Kaçak geçiş yapmak isteyen 2 Suriyeli, mayına basınca yaralandı 

DHA

Kaçak geçiş yapmak isteyen 2 Suriyeli, mayına basınca yaralandı 


Reşit ÇELEBİOĞLU/ KİLİS, (DHA)SURİYE'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçmeye çalışırken mayına basarak yaralanan 2 Suriyeli, Kilis Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.
Sınır hattındaki Doğançay ve Demirışık köyü yakınlarında, sabah saatlerinde, Suriye'den Türkiye'ye geçmek isteyen Suriyeli V.Z. ile Ö.E.S., askeri yasak bölgede mayına bastı. Ayaklarından yaralanan 2 kişiyi patlama sesiyle fark edenler, jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla bölgeye gelen ekipler tarafından Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların tedavisine başlandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kilis Reşit ÇELEBİOĞLU
2022-01-13 10:58:14

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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