Kaçak geçiş yapmak isteyen 2 Suriyeli, mayına basınca yaralandı 

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Reşit ÇELEBİOĞLU/ KİLİS, (DHA)SURİYE'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçmeye çalışırken mayına basarak yaralanan 2 Suriyeli, Kilis Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Sınır hattındaki Doğançay ve Demirışık köyü yakınlarında, sabah saatlerinde, Suriye'den Türkiye'ye geçmek isteyen Suriyeli V.Z. ile Ö.E.S., askeri yasak bölgede mayına bastı. Ayaklarından yaralanan 2 kişiyi patlama sesiyle fark edenler, jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla bölgeye gelen ekipler tarafından Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların tedavisine başlandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kilis Reşit ÇELEBİOĞLU

2022-01-13 10:58:14



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