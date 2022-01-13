Öğrencilere tabiat eğitimi

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Doğa Koruma ve Milli Parklar Kilis Şube Müdürlüğü tarafından öğrencilere Biyolojik Çeşitlilik, Biyokaçakçılık, Tabiatın Korunması ve Doğa Turizmi kapsamında eğitim verildi.

Milli Parklar Kilis Şube Müdürlüğü tarafından Kilis’te, ilkokul ile orta okullarda Tabiatın korumasına yönelik olarak eğitimler sürüyor. Öğrencilere Milli Parklar Kilis Şube Müdürlüğü personeli tarafından Biyolojik Çeşitlilik, Biyokaçakçılık, Tabiatın Korunması ve Doğa Turizmi kapsamında eğitim verildi. Eğitime katılan öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

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