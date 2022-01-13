Azez'de PKK/YPG'den bomba yüklü araçla saldırı: 1 ölü, 2 yaralı

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Reşit ÇELEBİOĞLU/ KİLİS, (DHA)SURİYE'nin Halep kentine bağlı Azez'de, PKK/YPG terör örgütü tarafından bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

'Fırat Kalkanı' harekatı ile özgürleştirilen Azez'in merkezinde, terör örgütü PKK/YPG tarafından bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Çevrede paniğe neden olan patlamada 1 kişi yaşamını yitirirken, 2 kişi de yaralandı. Patlamanın ardından bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahale sonrası Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kilis Reşit ÇELEBİOĞLU

2022-01-13 15:12:15



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