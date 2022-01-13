Kilis’te göçmen kaçakçılarına darbe

Kilis’te, Suriye’den Türkiye’ye geçen 7 göçmen ile organizatörlük yapan 4 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına Bağlı Merkez ilçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan göçmen kaçakçılığı operasyonunda Suriye’den Türkiye'ye yasadışı yollarla giren 7 şahıs Yavuzlu Köyü sınır hattında yakalandı. Göçmen kaçakçılığına organizatörlük yapan biri yabancı uyruklu olmak üzere 4 şüpheli Jandarma Devriyesi tarafından icra edilen operasyonla suçüstü yakalandı. 7 yabancı uyruklu kişi Göç İdaresine teslim edildi. Şüpheliler, M.A,Ö.A, E.T, M.H. gözaltına alınarak sevk edildikleri Adli Makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Şüpheli şahısların evinde ve aracında yapılan arama neticesinde, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği , 1 termal termal dürbün, 1 adet gece görüş dürbünü , 2 adet gündüz görüş dürbünü, 3 adet el bir adet araç telsizi , 1 adet bıçak ile 4 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirilerek el konuldu.

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