Kilis´te, göçmen kaçakçılığına 4 tutuklama

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)KİLİS'te, kaçak yollarla sınırı geçen Suriye uyruklu 7 kaçak göçmen yakalandı. Bu kişilerin yasa dışı geçişini organize ettikleri belirlenip gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
Sınır hattında devriye görevi yapan jandarma ekipleri, Yavuzlu köyü yakınlarında koçak yollarla ülkeye giriş yapan Suriye uyruklu 7 kişiyi yakaladı. Jandarma ekipleri, kaçak göçmenlerin geçişini organize ettiği saptanan M.A., Ö.A., E.T. ve Suriye uyruklu M.H.'yi de gözaltına aldı. Kaçak göçmenler sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü´ne teslim edildi. Şüpheliler, jandarmadaki sorgulamalarının ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kilis Reşit ÇELEBİOĞLU
2022-01-14 09:48:52
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