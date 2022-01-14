Kilis’te boynuz kulağı geçti Kilis’te, 10 yaşındaki keçinin kulağının içerisinde boynuz çıkması ilginç görüntüler oluştu

Kilis’te, 10 yaşındaki keçinin kulağının içerisinde boynuz çıkması ilginç görüntüler oluştu.

Kilis’in Süngütepe (Bavuk) köyünde hayvancılıkla uğraşan 43 yaşındaki Recep Sarıkurt, 10 yaşındaki keçisinin kulağının içerisinden boynuz çıktığını, boynuzun kulağı geçtiğini fark etti.

Recep Sarıkurt, Yaklaşık 30 yıldır hayvancılık yaptığını ifade ederek, “İlk kez böyle bir şeyle karşılaşıyorum. Keçinin kulağında boynuz çıkıyor. İlk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum. Kulağının ucundan boynuz çıkıyor. Dün fark ettim, hayvanları otlatırken fark ettim. Keçi yaklaşık 10 yaşında küçüklüğünden beri benim yanımda, 100 baş küçük hayvanım var, ben hayvanları otlatmaya gitmiyorum. Dün ben gidince farkına vardım. İsteyen olursa iyi para veren olursa satabilirim” dedi.

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