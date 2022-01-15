Kilis´te şarampole devrilen motosikletin sürücüsü öldü

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Reşit ÇELEBİOĞLU/ KİLİS, (DHA)KİLİS´te, kontrolden çıkan motosikletin şarampole devrildiği kazada, sürücü Erol Bulut (30) yaşamını yitirdi.

Kaza, akşam saatlerinde, Kilis-Hatay yolunun 40´ıncı kilometresinde meydana geldi. Erol Bulut'un kullandığı 27 B 4778 plakalı motosiklet, kontrolden çıkarak, şarampole devrildi. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde, Bulut'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Erol Bulut´un cansız bedeni, Kilis Devlet Hastanesi morguna kaldırırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kilis Reşit ÇELEBİOĞLU

2022-01-15 17:25:07



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