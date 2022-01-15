Kilis'te motosiklet kazası: 2 arkadaş yaralı

Reşit ÇELEBİOĞLU/ KİLİS, (DHA)KİLİS´te, motosikletle önce otomobile ardından park halindeki çekiciye çarpan Mert A. (14) ile arkasında oturan arkadaşı Mustafa Z. (27) yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Ekrem Çetin Mahallesi'nde meydana geldi. Mert A.'nın kullandığı 27 R 326 plakalı motosiklet, kontrolden çıkıp, Mehmet K. yönetimindeki 27 HR 486 plakalı otomobile ve park halindeki çekiciye çarptı. Kazada Mert A. ile arkasında oturan arkadaşı Mustafa Z., yaralandı. İhbarla gelen sağlık görevlilerince 2 yaralı, ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kilis Reşit ÇELEBİOĞLU
2022-01-15 17:57:02
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