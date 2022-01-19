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Kilis’te sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonu

İHA

Kilis ve Gaziantep'te polisin düzenlediği eş zamanlı sokak satıcılarına yönelik operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

Kilis’te sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonu

Kilis ve Gaziantep’te polisin düzenlediği eş zamanlı sokak satıcılarına yönelik operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kilis’te 8 mahalle ile Gaziantep’te bir ikamette eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 116, 94 gram metamfetamin, 7,45 gram esrar, 1,23 gram sentetik kannabinoid, 2 adet extacy, 5 adet captagon ele geçirildi. H.H., H.A., M.H.S. , A.E., Ö.U.Ç., H.D. ile M.K. polis tarafından gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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