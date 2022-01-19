Kilis’te sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonu

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Kilis ve Gaziantep’te polisin düzenlediği eş zamanlı sokak satıcılarına yönelik operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kilis’te 8 mahalle ile Gaziantep’te bir ikamette eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 116, 94 gram metamfetamin, 7,45 gram esrar, 1,23 gram sentetik kannabinoid, 2 adet extacy, 5 adet captagon ele geçirildi. H.H., H.A., M.H.S. , A.E., Ö.U.Ç., H.D. ile M.K. polis tarafından gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

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