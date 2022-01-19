Yaban hayvanları için doğaya yem bıraktılar

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kilis Şube Müdürlüğü tarafından yabani hayvanlar için avlaklara buğday ile samandan oluşan bir ton yem bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kilis Şube Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarafından yem bulmakta zorlanan yaban hayvanlarının ağır kış şartlarından etkilenmemesi için Beşenli Devlet Avlağına 500 kilo saman ve 500 kilo buğday olmak üzere toplam bir ton yem takviyesi yapıldı.

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