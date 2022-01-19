Kilis’te kapalı köy yolları açıldı

Kilis ve ilçelerindeki 201 yerleşim birimi ile köy ve mezraların yolları İl Özel İdaresi tarafından açıldı.

İl Genel Meclisi Başkanı Şıhmehmet Yalçın ile İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ramazan Sümer’in bizzat sahada yol açma çalışmalarını koordine ettiler. İl Genel Meclisi Başkanı Şıhmehmet Yalçın, 201 yerleşim biriminden sadece 1520 köyün yolunun kaldığını, kalan yolların ise birkaç saat içerisinde açılmasıyla birlikte kapalı yol kalmayacağını, Özel idare personelinin gösterdiği olağan üstü performans nedeniyle teşekkür ettiğini ifade etti.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ramazan Sümer, ekiplerin geceden bu yana kapalı olan köy yollarını açmak için canla başla çalıştığını, tüm personele çabalarından dolayı teşekkür ettiğini söyledi.

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