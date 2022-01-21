Kilis’te buzlanan yollara tuzlu önlem

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Kilis Belediyesi tarafından Kent genelinde özellikle sokak içlerindeki buzların çözülmesi için tuzlama faaliyetlerini yoğunlaştırdı.

Kilis’te önceki gün etkili olan kar yağışı sonrası hava soğukluğunun 5’e düştüğü kentte güneş almayan sokaklar buz pistine döndü. Kilis Belediyesi tuzlama ekipleri tarafından dar sokaklar, güneş almayan yerlerde çalışma yürütülüyor.

Yollara dökülen tuzlarla buzların erimesi sağlanıyor.

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