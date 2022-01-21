Kilis’te Uyuşturucu operasyonu

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Kilis’te, Suriye sınırında bulunan Deliosman köyünde 392 gram metamfetamin ele geçirildi.

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca alınan duyuma istinaden Merkez ilçeye bağlı Suriye sınırında bulunan Deliosman Köyünde araziye bırakılmış vaziyette 392 gram metamfetamin uyuşturucu madde ele geçirildi. Jandarma ekipleri, uyuşturucu maddenin kime ait olduğunun belirlenmesi için geniş çaplı soruşturma başlattı.

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