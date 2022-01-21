Altın madalyalı Masmana'dan kanser hastalarına büyük destek

İtalya'da düzenlenen zeytinyağı yarışmasında altın madalyanın sahibi olan Masmana, internet satışlarından elde edeceği cironun bir kısmını Türk Kanser Derneği’ne bağışlayacak.

Ürettiği “Erken hasat zeytinyağı” ile İtalya’nın Milano kentinde düzenlenen ve ünlü İtalyan Gurme Gino Celletti tarafından yönetilen Monocultivar Olive Oil ( (Tek çeşit zeytinden üretilen zeytinyağı) yarışmasında altın madalya kazanan Masmana Türk Kanser Derneği aracılığıyla, internet satışlarından elde edeceği gelirin bir bölümünü Türk Kanser Derneği’ne bağışlayarak, kanser hastalarının tedavisine destek oluyor. Altın madalya ödülü bulunan zeytinyağı Masmana'nın kurucu ortağı Ayşegül Kaplan Hayta, "Son iki yıldır, bütün dünyayı etkisi altına alan Covid19 pandemisi hepimiz için bir tehdit oluşturmaktadır. Ancak,bu tehdit, 60 yaş üstü ve kronik hastalığı bulunan bireyler için daha üst seviyede seyretmektedir. Kanser hastalarını da bu yüksek risk grubu içerisinde yer almaktadırlar. Hastanelerde yaşanan yoğunluklar nedeniyle kanser hastalarının tedavilerinde bazen aksamalar yaşanmakta ve bazı tedavilerin özel hastanelerde sürdürülmesi gerekebilmektedir. Ancak hastalar tedavi masraflarını karşılamada zorlandığı için desteğe ihtiyaç duyuyorlar. Kanser hastalarının bu süreçte tedaviye erişimde toplum olarak hepimize önemli görevler düşüyor. Biz de Masmana olarak bu sürece katkı sağlamak amacıyla bu çalışmayı başlatmış bulunuyoruz. Polifenöllü zeytinyağının kanser başta olmak üzere pek çok hastalığı iyi geldiği bilinmektedir. Kilis Yağlık Zeytin Çeşidi’ de polifenol içerik açısından oldukça zengin bileşenlere sahiptir. Bu çalışma, Masmana’nın kurumsal yönetim anlayışı, sürdürülebilirlik ve kurumsal sorumluluklarıyla ilgili çalışmalardan birini oluşturmaktadır” dedi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Kanser Derneği Başkanı Burak Duruman, tedavileri devam eden kanser hastalarına destek olan Masmana’ya teşekkür etti. “Duruman, kanser hastaları uzun soluklu tedaviye ihtiyaç duymaktadırlar ve bu süreç zorluklarla dolu bir süreçtir. Özellikle 'Covid19 pandemidönemi,kanser hastaları açısından büyük risk oluşturduğu gibi, titizlikle takip edilmesi gereken tedavi protokollerini de sekteye uğrattı. Maddi ve manevi çöküntü yaşatan bu hastalara her türlü destek çok önemlidir. Masmana ailesi, İstanbul’a tedavileri için sevk edilen ve tedavi süreçlerinde ücretsiz olarak konaklayan hastalarımız için de yüksek polifenöllü zeytinyağı bağışı da yapmaktadır. Virüs nedeni ile zor günler geçiren kanser tedavisi gören hastalarımıza duyarlılık göstererek örnek teşkil eden Masmana Ailesi’ne teşekkür ederiz" dedi.

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