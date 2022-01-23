Karla mücadele Kilis Trafik Kontrol Merkezinden yürütülüyor

Karla mücadele Kilis Trafik Kontrol Merkezinde Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Tohumcu başkanlığında yönetiliyor.
Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Tohumcu başkanlığında, ilgili birim müdürlerinin katılımlarıyla, Kilis’te etkili olan yoğun kar yağışı sebebiyle alınacak önlemler ve uygulanacak tedbirlerin kararlaştırdığı, ayrıca sahada çalışan ekiplerin takip edilerek problem olan alanlarda anlık müdahalenin sağlandığı bir toplantı gerçekleştirildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.