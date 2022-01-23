Kilis'te kar ile mücadele sürüyor

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Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, Karla mücadele eden ekiplerin çalışmalarını yerinde inceledi.

Belediye Başkanı Servet Ramazan, AK Parti Kilis milletvekili Ahmet Salih Dal, Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Tohumcu ile birlikte, kara mücadele eden ekipleri denetledi. Karla mücadeleyi sahada inceleyen Başkan Ramazan, Kilis Trafik Kontrol Merkezini de inceleme yaparak, sahadaki ekipleri yönlendirdi.

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