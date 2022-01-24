Elektrikli ısıtıcıdan çıkan yangında hayatını kaybetti

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)KİLİS'te Fıdda Daş (95), yalnız yaşadığı evinde elektrikli ısıtıcının devrilmesi sonucu çıkan yangında yaşamını yitirdi.
Merkeze bağlı Akıncı köyünde yalnız yaşayan Fıdda Taş, öğle saatlerinde ısınmak için elektrikli ısıtıcıyı çalıştırdı. Bir süre sonra devrilen ısıtıcı evdeki eşyaları tutuşturdu. Evden yükselen alevleri fark eden komşuları, itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine adrese sevk edilen ekipler, yangını söndürdü. Ekiplerin evde yaptığı kontrolde, Fıdda Taş´ın cansız bedeni bulundu.
Fıdda Daş'ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kilis Reşit ÇELEBİOĞLU
2022-01-24 17:06:18
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