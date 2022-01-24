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Elektrikli ısıtıcıdan çıkan yangında hayatını kaybetti

DHA

Elektrikli ısıtıcıdan çıkan yangında hayatını kaybetti


Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)KİLİS'te Fıdda Daş (95), yalnız yaşadığı evinde elektrikli ısıtıcının devrilmesi sonucu çıkan yangında yaşamını yitirdi.
Merkeze bağlı Akıncı köyünde yalnız yaşayan Fıdda Taş, öğle saatlerinde ısınmak için elektrikli ısıtıcıyı çalıştırdı. Bir süre sonra devrilen ısıtıcı evdeki eşyaları tutuşturdu. Evden yükselen alevleri fark eden komşuları, itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine adrese sevk edilen ekipler, yangını söndürdü. Ekiplerin evde yaptığı kontrolde, Fıdda Taş´ın cansız bedeni bulundu.
Fıdda Daş'ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kilis Reşit ÇELEBİOĞLU
2022-01-24 17:06:18

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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