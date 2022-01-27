Özel İdare ekipleri, Kilis’e yakın Gaziantep’in köylerinde kar çalışması yapıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Özel İdare ekipleri, Kilis’e yakın Gaziantep’in köylerinde kar çalışması yapıyor

İHA

Özel İdare ekipleri, Kilis’e yakın Gaziantep’in köylerinde kar çalışması yapıyor

İl Özel İdaresine bağlı kepçe ve grayderler, Kilis’in Musabeyli ile merkeze bağlı köylerde dün akşam yağan kar nedeniyle yol açma çalışmalarını sürdürürken, gelen talepler üzerine Kilis’in köylerine yakın Gaziantep’e bağlı köylerinin de yolları açılıyor.
Kilis’in Musabeyli ilçesi ile merkeze bağlı 40 köyde kar yağışı dün akşam etkili oldu. Köylerde 10 santime kar kar oluşması nedeniyle İl Özel İdaresi tarafından 6 ayrı ekiple köy yollarının açılması çalışmaları sürüyor. Kar lastiği ve zinciri olan araçlar köylere gidip gelebilirken, vatandaşların mağdur olmaması için kepçe ve grayderler, yol açma çalışmalarına devan ediyor. Gaziantep Valiliği ile belediyelerden gelen talepler üzerine Kilis ve ilçelerine komşu olan Gaziantep ve ilçelerine bağlı köylerin yolları da İl Özel İdaresi tarafından açılıyor. Karla mücadele kapsamında İl Genel Meclisi Başkanı Şıhmehmet Yalçın ile İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ramazan Sümer, bizzat sahada karla mücadele de koordinasyonu sağlıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Karda kayarak ayağını kıran yaşlı kadının imdadına orman işletme yetişti
YEREL HABERLER Karda kayarak ayağını kıran yaşlı kadının imdadına ...
26 Ocak Dünya gümrük günü etkinliği
YEREL HABERLER 26 Ocak Dünya gümrük günü etkinliği
Köydeki hastayı UMKE ekipleri, kapalı köy yolunu aşarak kurtardı
YEREL HABERLER Köydeki hastayı UMKE ekipleri, kapalı köy yolunu ...
Kilis’te tüm yollar açıldı
YEREL HABERLER Kilis’te tüm yollar açıldı
Diyaliz hastasını UMKE ekipleri, kapalı köy yolunu aşarak kurtardı
YEREL HABERLER Diyaliz hastasını UMKE ekipleri, kapalı köy yolunu ...
Kilis’te tüm yollar açıldı
YEREL HABERLER Kilis’te tüm yollar açıldı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.