Sokak hayvanları unutulmadı

Kuzey Kore'den bir füze denemesi daha

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kilis Şube Müdürlüğü ekipleri sokak hayvanları için mama bıraktı.

Kilis’te etkili olan kar yağışı nedeniyle Milli Parklar Kilis Şube Müdürlüğü tarafından açık araziye sokak hayvanları için mama bıraktılar. Milli Parklar Kilis Şube Müdürlüğü tarafından karlı buzlu havalardan etkilenen yemek bulmakta zorluk çeken sokak hayvanlarına yönelik mama bırakma işlemlerinin devam edeceği bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.