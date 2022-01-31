Kaymakam Akça'dan karda zarar gören köylere ziyaret

Kilis’in Musabeyli Kaymakamı Eşref Akça, Kar yağışı nedeniyle evleri zarar gören vatandaşlar ile bir araya geldi.
Kaymakam Eşref Akça, beraberindeki heyet ile birlikte Musabeyli ilçesine bağlı Kolpınar, Hüseyinoğlu ve Bozkaya köylerinde vatandaşların kar yağışından dolayı zarar gören evlerini ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Kaymakam Akça, evi hasar gören vatandaşlarla bir araya geldikten sonra köylerden ayrıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.