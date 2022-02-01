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Kilis’ten Bilek güreşinde Avrupa ve Dünya şampiyonalarına katılarak altın madalya ile dönen sporcular destek bekliyor

İHA

Kilis’ten Bilek güreşinde Avrupa ve Dünya şampiyonalarına katılarak altın madalya ile dönen sporcular destek bekliyor

Kilis’ten Bilek güreşinde Avrupa ve Dünya şampiyonalarına katılarak altın madalya ile dönen sporcular destek bekliyor.
Kilis’te son dönemlerde Bilek güreşi sporuna yoğun ilgi yaşandığı kente 36 sporcu bulunuyor. Bu sporcuların büyük bölümü Milli Takımda görev alırken, her katıldıkları uluslararası müsabakalarda altın ve gümüş madalya alarak, Türkiye’nin ismini tüm dünyaya duyurdular.
Son olarak Romanya’nın Başkenti Bükreş’te düzenlenen Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda Kilisli Milli takım sporcuları, 4 madalya kazandı. Kilisli sporcu Merve Yenidünya +70 Kilo Genç bayanlarda sol kol dünya şampiyonu oldu. Nazmiye Korkmaz 50 Kilo Genç Bayanlarda sol kol dünya 4’üncüsü, Duhanur Şeker 60 Kilo Genç Bayanlarda sol kol dünya 2’incisi, Sudenaz Akar 65 kilo Genç Bayanlarda sağ kol dünya 4’üncüsü oldular.
Türkiye Vücut Geliştirme Fitnes ve Bilek Güreşi Federasyonu onur kurulu üyesi İsmail Kurt, Kilis’te 2011 yılında bilek güreşine başladıklarını, 2017 yılında Milli takıma ilk sporcu verdiklerini ifade ederek, “Bu sporcularımızın 25’i bayan 11’i erkektir. Avrupa ve dünya şampiyonalarında 63 madalya elde ettik. Kilisli çocukların büyük başarısıdır. 20’i altın, 17’si gümüş, 17’i bronz madalyadır. Tabi ki bu müsabaka her şey yolunda gitmez, 4’üncü de olabilirsin. İlimizdeki sivil toplum örgütlerinden yardım ve destek bekliyoruz. Valimiz Recep Soytürk ile Belediye Başkanımız Servet Ramazan, bizlere her zaman maddi manevi destek veriyorlar” dedi.
Dünya şampiyonu olan Merve Yenidünya ise 7 yıldı bilek güreşi sporu yaptığını ifade ederek, “İlk maçımda Türkiye 4’üncü oldum. Daha sonra mili takıma seçildim. Yunanistan’da düzenlenen şampiyonada sol kolda dünya ikincisi, sağ kolda dünya şampiyonu oldum. Son olarak Romanya’da düzenlenen şampiyonada burada sağ ve sol kolda dünya şampiyonu oldum. Hekesten destek bekliyoruz” şeklinde konuştu.
Duhanur Şeker ise Bilek güreşine 2 yıl önce başladığını ifade ederek, “İlk maçlarımızı Türkiye şampiyonasında yaptık. Sol kolda 2’inci oldum, sağ kolda 4’üncü oldum. Romanya’da düzenlenen müsabakalarda da dünya ikincisi oldum” diye konuştu.

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