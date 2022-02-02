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Milletvekili Dülger’den Üç Aylar ve Regaip Kandili mesajı

İHA

Milletvekili Dülger’den Üç Aylar ve Regaip Kandili mesajı

AK Parti Kilis Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, Üç Aylar ve Regaip Kandili nedeniyle bir mesajı yayımladı.
Milletvekili Dülger, Mübarek gün ve zamanlar, dünya hayatının geçici meşguliyetlerinden uzaklaşıp, Yüce Allah’ın merhametine sığınmak için en uygun vakitler olduğunu belirtti.
Dülger, “Üç aylar, Allah’ın insanlara olan sonsuz rahmetinin bir eseridir, ilahi rahmetin oluk oluk aktığı, manevi huzur ve sükunun gönüllere indiği, Feyiz ve bereketin sağanak sağanak üzerimize yağdığı kıymetli bir mevsimdir. Rahmet mevsiminin ilk cemresi, Regaib Gecesidir. Bizler bu mübarek vakitlerde ömrümüzün muhasebesini yapar, yaradılış gayemizi yeniden idrak ederiz. Kulluk ve ibadete, hayır ve hasenata, iyilik ve güzelliklere her zamankinden daha fazla yönelir, gönül dünyamızı imar ederiz. Hayatın karmaşası içinde ihmal ettiğimiz görev ve sorumluluklarımızı hatırlarız. Bugün ve geceleri Rabbimizin rızasını kazanmak için vesile kılalım. Unutmamak gerekir ki yapılacak dualar, tövbeler, istiğfarlar, iyilikler, hayır ve hasenatlar, üzüntü ve sevinçlerin paylaşılması Rabbimizin katında mükâfatını bulacaktır. Zamanımızı bu bilinçle değerlendirirsek, hem Mevla’mızın af ve mağfiretine kavuşur hem de ruhlarımızı huzura erdiririz. Bu gecede içten bir tövbe ile günahlardan arınmanın yollarını arayalım. Kalplerimizden kötü duygu ve düşünceleri silelim. Gönül dünyamızı kirleten haset, kin, düşmanlık, haksızlık ve zulüm gibi kirlere bulaşmaktan sakınalım. Birbirimize, anne ve babamıza, yakınlarımıza sevgiyle ve iyilikle yaklaşalım. Dünyamızı saran kötülük ve düşmanlıklara karşı birlik ve beraberlik içinde olalım. Gönüllerimizde iyilik, merhamet, sevgi ve hoşgörü ışığını yakalım. Kalplerimiz bu güzel duygularla dolsun. Rahmet, mağfiret ve manevi ikramların sayısız tecelli ettiği mübarek üç aylar ve mübarek geceler sözünü ettiğimiz bu nefis muhasebesinin yapılması için müminlere açılmış bir fırsat kapısıdır. Bu gün ve geceleri Rabbimizin rızasını kazanmak için vesile kılalım. Regaip kandilini tövbe, istiğfar ve ibadet ile dolu geçirmeye gayret gösterelim. Ancak kulluğumuz yalnızca bu gün ve gecelerle sınırlı kalmasın. Hayatımız boyunca rağbetimiz daima Yüce Mevla’ya olsun. Bu vesile ile tüm İslam âleminin, necip milletimizin ve değerli hemşerilerimin mübarek üç aylarını ve Regaip Kandilini tebrik ediyor. Üç ayların rahmet, mağfiret ve bereket ikliminin insanlığın hidayetine, barış ve huzuruna vesile olmasını Yüce Rabbimden niyaz ediyorum” ifadesine ver verdi.

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