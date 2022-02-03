Üniversitede, maaş promosyonu ihalesi yapıldı

Kilis 7 Aralık Üniversitesinde görevli bütün akademik ve idari personeli ilgilendiren banka promosyonu anlaşması imzalandı.

Rektörlük Senato Salonu’nda Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ali Yıldırım başkanlığında gerçekleştirilen ihaleye, Genel Sekreter Necdet Bozgeyik, Strateji Geliştirme Daire Başkanı Mehmet Tüfekçi ile bankaların temsilcileri katıldı. Açık arttırma usulü ile yapılan ihale sonucunda 15. turda en cazip teklifi veren Türkiye İş Bankası ile üç yıllığına promosyon anlaşması imzalandı.

Nisan ayında tek seferde ödenecek olan maaş promosyonunu, tüm personelin eşit şekilde alacağı bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.