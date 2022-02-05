Kilis’te gözü alnında olan oğlak dünyaya geldi

Kilis’in Musabeyli ilçesinde gözü alnında olan bir oğlak dünyaya geldi. Görenleri şaşırtan oğlak, “Tepegöz” olarak adlandırılıyor.

Musabeyli ilçesine bağlı Gökmusa köyünde hayvancılıkla uğraşan Ahmet Kartal’ın keçisi dün akşam gözü alnında bir dişi oğlak dünyaya getirdi. Daha önce hiç böyle bir şeyle karşılaşmadığını anlatan Kartal, “İlk gördüğümde ürperdim. Oğlak ses vermedi, fotoğrafını çektiğimde gördüğünü hissettim. 25 yıldır bu işi yapıyorum. İlk kez böyle bir şeyle karşılaştım. Annesinden süt içirmeye çalıştım ama bir türlü başarılı olamadım. Yüksek ihtimal yaşamaz diye düşünüyorum. Daha önce hiç böyle bir şeyle karşılaşmadım. Gözü olmayan oğlak gördüm ama böylesini hiç görmedim. İlk kez böyle bir şey görüyorum. Görenler de şaşırıyor. Ha alırım yaşatırım diyen olursa verebilirim. Çünkü süt emmiyor” dedi.

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