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Kilis’in nüfusu 3 bin 336 kişi arttı

İHA

Kilis’in nüfusu 3 bin 336 kişi arttı

Kilis’in nüfusu 2021 yılında 3 bin 336 kişi artarak, 145 bin 826 kişi oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Kilis’in nüfusu 2021 yılında 145 bin 826, 2020 yılında 3 bin 336 kişi artarak, 145 bin 826 kişiye yükseldi. Kilis Kent merkezinin nüfusu 108 bin 984 kişiye yükseldi. Kilis merkeze bağlı köyleri ile birlikte 122 bin 288 kişi oldu. Musabeyli ilçe merkezi nüfusu bin 222 kişi, köyleri ile birlikte Musabeyli ilçe geneli, 12 bin 861 kişi oldu. Elbeyli ilçe merkezi nüfusu 2 bin 15 kişi ilçe geneli köyleriyle birlikte 5 bin 679 kişi oldu. Polateli ilçesinin merkez nüfusu bin 99 kişi, ilçe geneli köyleriyle birlikte 4 bin 998 olarak belirlendi. 142 bin 792 kişiye yükseldi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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