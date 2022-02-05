Kilis merkez nüfusuyla 18 ilden büyük

2021 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) göre Kilis merkez ilçe nüfusu 108 bin 984 ile 18 ilin merkez nüfusundan fazla olurken, Türkiye’nin merkez ilçe nüfusu en küçük il 22 bin 927 ile Ardahan oldu.

İHA muhabirinin derlediği bilgeye göre, ADNKS göre,108 bin 984 nüfusu bulunan Kilis İlçe Merkez Nüfusu, Zonguldak İlçe Merkezi 103 bin 79, Kars İlçe Merkezi 90 bin 124, Kırklareli İlçe Merkezi 83 bin 248, Iğdır İlçe Merkezi 99 bin 276, Yozgat İlçe Merkezi 92 bin 840, Burdur İlçe Merkezi 95 bin 436, Çankırı İlçe Merkezi 90 bin 564, Bartın İlçe Merkezi 81 bin 692, Bilecek İlçe Merkezi 74 bin 457, Şırnak İlçe Merkezi 64 bin 185, Hakkari İlçe Merkezi 59 bin 484, Sinop İlçe Merkezi 56 bin 479, Bitlis İlçe Merkezi 53 bin 23, Bayburt İlçe Merkezi 48 bin 36, Gümüşhane İlçe Merkezi 40 bin 22, Tunceli İlçe Merkezi 35 bin 131, Artvin İlçe Merkezi 25 bin 841 ile Türkiye’nin merkez ilçe nüfusu en küçük il 22 bin 927 ile Ardahan olarak belirlendi.

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