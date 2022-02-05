Kilis merkez nüfusuyla 18 ilden büyük

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kilis merkez nüfusuyla 18 ilden büyük

İHA

Kilis merkez nüfusuyla 18 ilden büyük

2021 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) göre Kilis merkez ilçe nüfusu 108 bin 984 ile 18 ilin merkez nüfusundan fazla olurken, Türkiye’nin merkez ilçe nüfusu en küçük il 22 bin 927 ile Ardahan oldu.
İHA muhabirinin derlediği bilgeye göre, ADNKS göre,108 bin 984 nüfusu bulunan Kilis İlçe Merkez Nüfusu, Zonguldak İlçe Merkezi 103 bin 79, Kars İlçe Merkezi 90 bin 124, Kırklareli İlçe Merkezi 83 bin 248, Iğdır İlçe Merkezi 99 bin 276, Yozgat İlçe Merkezi 92 bin 840, Burdur İlçe Merkezi 95 bin 436, Çankırı İlçe Merkezi 90 bin 564, Bartın İlçe Merkezi 81 bin 692, Bilecek İlçe Merkezi 74 bin 457, Şırnak İlçe Merkezi 64 bin 185, Hakkari İlçe Merkezi 59 bin 484, Sinop İlçe Merkezi 56 bin 479, Bitlis İlçe Merkezi 53 bin 23, Bayburt İlçe Merkezi 48 bin 36, Gümüşhane İlçe Merkezi 40 bin 22, Tunceli İlçe Merkezi 35 bin 131, Artvin İlçe Merkezi 25 bin 841 ile Türkiye’nin merkez ilçe nüfusu en küçük il 22 bin 927 ile Ardahan olarak belirlendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İnşaat Mühendisler Odası Kilis temsilciliği açıldı
YEREL HABERLER İnşaat Mühendisler Odası Kilis temsilciliği açıldı
Kilis’in nüfusu 3 bin 336 kişi arttı
YEREL HABERLER Kilis’in nüfusu 3 bin 336 kişi arttı
Kilis’te gözü alnında olan oğlak dünyaya geldi
YEREL HABERLER Kilis’te gözü alnında olan oğlak dünyaya geldi
Gümrük kapılarında kaçakçılığa geçit yok GAP gümrük kapılarında 2021 yılında 118 milyon liralık kaçak eşya ele geçirildi
YEREL HABERLER Gümrük kapılarında kaçakçılığa geçit yok GAP gümrük ...
Rektör Karacoşkun Vali yardımcıları ile bir araya geldi
YEREL HABERLER Rektör Karacoşkun Vali yardımcıları ile bir araya ...
Temur, güven tazeledi
YEREL HABERLER Temur, güven tazeledi
Üniversitede, maaş promosyonu ihalesi yapıldı
YEREL HABERLER Üniversitede, maaş promosyonu ihalesi yapıldı
Kilis'te siber suçları önlemeye yönelik projenin tanıtımı yapıldı
YEREL HABERLER Kilis'te siber suçları önlemeye yönelik projenin ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.