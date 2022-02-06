Elbeylispor: 2 Reyhanlıspor: 1

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Bölgesel Amatör Ligde mücadele eden Elbeylispor sahasında Reyhanlıspor’u 21 yendi.

Kilis 7 Aralık Stadyumunda oynan karşılaşmada Elbeylispor’un gölünü penaltıdan 24 dakikada Yiğit Yüksel, Reyhanlıspor’un golünü 38 dakikada Muhammet İbrahim kaydetti. İkinci yarıda ataklarını sıklaştıran Elbeylispor 69 dakikada Yiğit Yüksel’in attığı gol ile 21 öne geçti. Karşılaşma Elbeylispor’un 21 galibiyeti ile sona erdi.

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