Namaz surelerini öğrenen çocuklar ödüllendirildi

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Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan tarafından Yarıyıl tatilinde namaz surelerini öğrencen çocukları ödüllendirdi.

Başkan Ramazan, Yarıyıl tatilinde camiye gelen ve tatil süresince namaz surelerini ve duaları öğrenen çocukları il genelindeki camilerde düzenlenen törenle ödüllendirdiklerini ifade ederek, “ Çocuklarımızı camilerin gölgesinde görmek, beş vakit cemaate katılımına şahit olmak bizleri ziyadesiyle mutlu kılıyor. Ailelerinize teşekkür ediyoruz. Dini ve milli değerlerle kuşanmanız bizim temel gayemizdir” dedi.

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