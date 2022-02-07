Kilis’te 5 kaçak göçmen yakalandı

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Kilis’te, Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollarla gelen yabancı uyruklu 5 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Doğan Güreş Paşa Mahallesinde yabancı uyruklu 5 kişiyi durdurarak kimlik kontrolü yaptı. 5 kişinin Suriye’den Türkiye’ye illegal yollarla geldiği belirlendi. 5 kaçak göçmenin, bin dolar karşılığında M.K. ile Ö.K. tarafından Gaziantep'e götürüleceği belirlendi. M.K. ile Ö.K. adliyeye sevk edilirken, yabancı uyruklu 5 kişi sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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