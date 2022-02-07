Kilis’te TURKOVAC aşısı vurulmaya başlandı

Kilis’te, Türkiye’nin ürettiği TURKOVAC aşısı bugün vatandaşlar vurulmaya başlandı.

Kilis Devlet Hastanesinde TURKOVAC aşısı vatandaşlara vurulmasa başlaması nedeniyle İl Sağlık Müdürü Dr. Mahmut Arık, Kilis Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Doktor Fazıl Arısoy, İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Murat Şekeroğlu ve sağlık çalışanlarının katılımıyla ilk aşılar uygulanmaya başladı.

İlk TURKOVAC aşısı, Kilis’te daha önce hiç aşı vurulmayan Lokman Happani’ye yapıldı. Vatandaşların ilgisi ile karşılanan TURKOVAC aşının yoğun ilgi görmesi bekleniyor.

İl Sağlık Müdürü Dr. Mahmut Arık, Türkiye’nin ilk yerle aşısı TURKOVAC bugün itibariyle Kilis’te başladığını ifade ederek, “Daha önce şehir hastanelerinde biliyorsunuz, TURKOVAC aşına şehir hastanelerinde başlanmıştı. Şehir hastanesi olmayan illerimizde de bugün başladı. Bugün Kilis Devlet Hastanemizde TURKOVAC aşısı uygulanmaya başlandı. Şu zamana kadar hiç aşı yaptırmayan, veya daha önce aşı yaptırmış, hatırlatma dozu olarak vatandaşlar yaptırabilirler. Tüm vatandaşları aşı olmaya davet ediyorum. Şu günülerde artan korana vakalarının bulunduğu zamanda mutlaka aşı olmalarını tavsiye ediyorum. Ülkemize hayırlı olsun, emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Doktor Fazıl Arısoy, “Bütün Kilisli hemşerilerimi aşı olmaya davet ediyorum. Korona vakaların bu ara artmaktadır. Hiç aşı olmamış veya son aşının üzerinden 3 ay geçmiş olan hemşerilerimi aşı olmaya davet ediyorum. Vatandaşlarla konuştuğumuzda TURKOVAC aşısını bekleyen bir kitle var. Yoğun ilgi olacağını düşünüyorum. TURKOVAC aşısı ile birlikte aşı oranın ciddi bir şekilde artacağını düşünüyorum” diye konuştu.

Lokman Happani adlı vatandaş ise hiç aşı olmadığını, TURKOVAC aşısını beklediğini, ilk aşının kendisine yapıldığını, herkesi TURKOVAC aşısı vurulmaya davet ettiğini belirtti.

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