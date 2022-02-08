Kilis'te ilaçlama çalışmaları devam ediyor

Kilis Belediyesi tarafından sinek ve haşere ile mücadele çalışmaları devam ediyor.
Kilis Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından il merkezinde yoğunlaştırılan ilaçlama çalışmaları, tüm mahalleleri kapsayan bir şekilde sürerken, ilaçlama ekipleri, Yaz aylarında vatandaşların en büyük sorunu olan sinek ve haşere sorununa müdahale etmek için 7/24 çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Lavra döneminde başlatılan ilaçlama çalışmaları yaz aylarına kadar devam edeceği bildirildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.