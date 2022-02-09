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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kilis’te yaban hayatı fotokapana takıldı

İHA

Kilis’te yaban hayatı fotokapana takıldı

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kilis Şube Müdürlüğü tarafından yaban hayatını gözlemlemek için belli noktalara yerleştirilen fotokapanlara pek çok hayvan takıldı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Kilis Şube Müdürlüğü tarafından yaban hayatını gözlemlemek için belli noktalara yerleştirilen fotokapanlara yaban kuşları, domuzlar, çakal ve tavşan başta olmak üzere pek çok hayvan takıldı. Kilis’in merkez köyleri ile Musabeyli ve Polateli içesine bağlı köylerde fotokapanlara yansıyan görüntüler yaban hayatındaki çeşitliliği gözler önüne sererken, yaban hayvanları renkli görüntüler oluşturdu.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Kilis Şube Müdürlüğü tarafından kurulan fotokapanlar aracılığı ile kurt, ayı, tavşan, çakal, tilki, ceylan, domuz, geyik, dağ keçisi, yaban kuşları, domuzlar, çakal, ve tavşan başta olmak üzere birçok hayvan görüntülendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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