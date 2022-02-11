Kilis 7 Aral\u0131k \u00dcniversitesinde K\u0131raathane S\u00f6yle\u015filerinin 34\u2019\u00fcnc\u00fcs\u00fc ger\u00e7ekle\u015ftirildi. 7 Aral\u0131k \u00dcniversitesinde K\u0131raathane S\u00f6yle\u015filerinin otuz d\u00f6rd\u00fcnc\u00fcs\u00fc \u201cOsmanl\u0131 \u0130daresinde Orta Do\u011fu\u201d ba\u015fl\u0131kl\u0131 s\u00f6yle\u015fi, Fen Edebiyat Fak\u00fcltesi Dekan Yard\u0131mc\u0131s\u0131 Dr. \u00d6\u011fr. \u00dcyesi Osman Ta\u015fk\u0131n\u2019\u0131n y\u00f6nlendiricili\u011fi ve Rekt\u00f6r Dan\u0131\u015fman\u0131 Dr. \u00d6\u011fr. \u00dcyesi Erdin\u00e7 G\u00fclc\u00fc\u2019n\u00fcn sunumlar\u0131yla \u00e7evrim i\u00e7i olarak ger\u00e7ekle\u015ftirildi. Sunumuna dinleyicileri selamlayarak ba\u015flayan G\u00fclc\u00fc, Orta Do\u011fu\u2019nun her zaman g\u00fcndemde oldu\u011funu; ancak 21. y\u00fczy\u0131lla birlikte daha fazla g\u00fcndeme geldi\u011fini ifade etti. Bug\u00fcn\u00fcn de\u011ferlendirilmesinin ge\u00e7mi\u015fin yorumlanabilmesine ba\u011fl\u0131 oldu\u011funu vurgulayan G\u00fclc\u00fc, Osmanl\u0131n\u0131n idaresindeki Orta Do\u011fu\u2019nun irdelenmesinin g\u00fcn\u00fcm\u00fcz sorunlar\u0131na \u0131\u015f\u0131k tutabilmesi ba\u011flam\u0131nda \u00f6nemli oldu\u011funu belirtti. G\u00fclc\u00fc, Osmanl\u0131n\u0131n, Orta Do\u011fu\u2019da hakimiyeti nas\u0131l elde etti\u011fine de\u011findi. Osmanl\u0131n\u0131n tek d\u00fczey bir idari mantalitesinin s\u00f6z konusu olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 ifade eden G\u00fclc\u00fc, Osmanl\u0131n\u0131n amac\u0131n\u0131n, hakimiyetine ald\u0131\u011f\u0131 yerleri kar\u0131\u015ft\u0131rmak, karma\u015faya sebep olmak olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131, dolay\u0131s\u0131yla emperyal bir tav\u0131r sergilemedi\u011fini s\u00f6yledi. Osmanl\u0131n\u0131n y\u00f6netim tarz\u0131nda \u00e7ok \u00f6nemli bir yeri olan tahrir sistemine de\u011finen G\u00fclc\u00fc, ilerleyen s\u00fcre\u00e7 i\u00e7erisinde Osmanl\u0131n\u0131n Irak\u2019\u0131n n\u00fcfusunu dikkate alarak yeni ilave beylerbeylikleri olu\u015fturdu\u011funu ifade etti. Osmanl\u0131n\u0131n, Suriye ve \u015eam vilayetlerinde geli\u015ftirdi\u011fi idare tarz\u0131n\u0131 da anlatan G\u00fclc\u00fc, bu co\u011frafyan\u0131n idaresinde de n\u00fcfus sisteminin ve co\u011frafi yap\u0131n\u0131n g\u00f6z \u00f6n\u00fcnde bulunduruldu\u011funu vurgulad\u0131. Halep Beylerbeyli\u011fi ve Trablus\u015fam Beylerbeyli\u011fine de\u011finen G\u00fclc\u00fc, Osmanl\u0131\u2019n\u0131n M\u0131s\u0131r\u2019da ise daha farkl\u0131 bir y\u00f6netim tarz\u0131 benimsedi\u011fini ifade etti. Zira Osmanl\u0131n\u0131n, Meml\u00fcklerin M\u0131s\u0131r\u2019daki g\u00fcc\u00fcn\u00fc k\u0131ramad\u0131\u011f\u0131n\u0131 ve bu g\u00fcc\u00fcn fark\u0131nda olarak bir y\u00f6netimin uygulanmas\u0131 gerekti\u011finin fark\u0131nda oldu\u011funu belirtti. G\u00fclc\u00fc, Libya, Cezayir, Tunus topraklar\u0131nda, \u00f6zellikle denizcilerin orada bulunan yerli k\u0131zlarla evlendirildiklerini; bu ba\u011flamda oralarla tarihi bir ba\u011f\u0131m\u0131z\u0131n oldu\u011funu vurgulad\u0131. G\u00fclc\u00fc, Osmanl\u0131n\u0131n, Hicaz b\u00f6lgesinde, M\u00fcsl\u00fcmanlar\u0131n kutsal b\u00f6lgeleri orada oldu\u011fu i\u00e7in, daha farkl\u0131 bir y\u00f6netim tarz\u0131 benimsedi\u011fini belirterek, Osmanl\u0131n\u0131n samimi duygularla Hicaz Emirli\u011finden vergi almad\u0131\u011f\u0131n\u0131; buralarda \u00e7ok say\u0131da vak\u0131f kurularak vak\u0131f gelirlerinin hac\u0131lar\u0131n ihtiya\u00e7lar\u0131n\u0131n kar\u015f\u0131lanmas\u0131nda kullan\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131; dolay\u0131s\u0131yla vak\u0131flar yoluyla ciddi bir kaynak aktar\u0131m\u0131n\u0131n oldu\u011funu vurgulad\u0131. G\u00fclc\u00fc, Osmanl\u0131n\u0131n, y\u00f6neticili\u011finde, sosyal adaleti, karde\u015fli\u011fi, huzuru g\u00f6zeten bir anlay\u0131\u015f\u0131 benimsedi\u011fini; idare etti\u011fi topraklarda n\u00fcfusun ve co\u011frafi ko\u015fullar\u0131n emperyal g\u00fc\u00e7lerin aksine g\u00f6z \u00f6n\u00fcnde bulundurdu\u011funu belirtti. S\u00f6yle\u015fi, sorucevap b\u00f6l\u00fcm\u00fcn\u00fcn ard\u0131ndan sona erdi.