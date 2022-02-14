Metruk bina belediye ekipleri tarafından yıkıldı

Kilis’te önceki gün Valilik yan tarafında bulunan metruk bir bina yangın tehlikesi nedeniyle belediye ekipleri tarafından yıkıldı.

Tekye Mahallesi Fakı Ali çıkmaz sokağında bulunan metruk bir evde. 7 Şubat tarihinde yangın çıkmış, itfaiye ekipleri, dar sokaklar yüzünde yangının çevreye ve Valilik binasını sıçramaması için uzun uğraş vererek söndürmeyi başarmıştı. Kilis Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından çevrede metruk bir bina daha tespit edildi. Binanın her an yıkılma ve yangın tehlikesi, ekiplerin yürüttüğü yıkım çalışmaları sonucu ortadan kaldırıldı. Tekye Mahallesi Muhtarı Mehmet Faruk Erdinç, Metruk evin yıkılmasından memnun olduklarını ifade ederek, “Hükümet Konağı bahçesindeki otopark alandan girilerek kazasız yıkım işlemleri yapılmıştır. Belediye Başkanlığımıza, Fen İşleri Müdürlüğümüz birim amir teşekkür ediyorum” dedi.

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