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Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, Hulk Dede Türbesi çevresinde düzenleme yapılan yerde incelemelerde bulundu.

Kiliz kert merkezinde bulunan Mıhali Mahallesindeki Hulk Dede Türbesinin bulunduğu tarihi ağaçların olduğu bölgede incelemelerde bulundu. Belediye Başkanı Ramazan, “Mıhali Mahallesi’nde bulunan ve 1000 yıllık olduğu belirtilen Ağaçların ve Hulk Dede Türbesi’nin çehresini değiştirecek olan çevre düzenleme çalışmalarına başlıyoruz” dedi.

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