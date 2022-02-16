Elbeyli’de suyun KDV’si yüzde 8’den 1’e düşürüldü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kilis’in Elbeyli Belediye Başkanı Süleyman Şimşek, su kullanım bedelindeki KDV oranını yüzde 8’den yüzde 1’e düşürüldüğü söyledi.

Elbeyli Belediye Başkanı Süleyman Şimşek, İlçe halkına verilen içme suyunda KDV oranını yüzde 8’den yüzde 1’e düşürüldüğünü ifade ederek, ’’Enflasyonla mücadele kapsamında, su kullanım bedelindeki yüzde 8 olan KDV oranını yüzde 1’e indirdik" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.