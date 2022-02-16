Kilis'te suyun KDV’si yüzde 8’den 1’e düşürüldü

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Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, sudaki KDV oranının yüzde 8’den yüzde 1’e düşürüldüğü söyledi.

Belediye Başkanı Servet Ramazan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı karar ile enflasyonla mücadele kapsamında belediye olarak, içme suyundan alınan yüzde 8 oranındaki KDV’yi yüzde 1’e düşürdüklerini söyledi. Belediyenin aldığı bu karar ile vatandaşlar Kilis’te suyun tonunu yüzde 7 oranında daha az ödemiş olacağı bildirildi.

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