Kilis'te uyuşturucu ticaretine 5 tutuklama

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Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA) KİLİS'te polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şüphelileri tespit edip, belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yaptı. Baskınlarda 7 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda 84,28 gram sentetik uyuşturucu, 135 gram esrar, 31 uyuşturucu hap ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.F., M.H., S.K., M.Y. ve İ.H.D. 'uyuşturucu ticareti yapma' suçundan tutuklanırken, Ü.Y. ve A.M.A. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kilis Reşit ÇELEBİOĞLU

2022-02-18 08:55:21



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