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Kilis'te uyuşturucu ticaretine 5 tutuklama

DHA

Kilis'te uyuşturucu ticaretine 5 tutuklama


Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA) KİLİS'te polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şüphelileri tespit edip, belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yaptı. Baskınlarda 7 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda 84,28 gram sentetik uyuşturucu, 135 gram esrar, 31 uyuşturucu hap ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.F., M.H., S.K., M.Y. ve İ.H.D. 'uyuşturucu ticareti yapma' suçundan tutuklanırken, Ü.Y. ve A.M.A. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kilis Reşit ÇELEBİOĞLU
2022-02-18 08:55:21

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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