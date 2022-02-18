Kilis’te yaya geçidi çizgileri boyanıyor

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Kilis Belediyesi tarafından kış aylarının etkisiyle silinen yaya geçidi çizgileri yeniden boşanmaya başlandı.

Kilis Belediyesi ekipleri, Kent merkezindeki önemli caddeler, okul önleri, okullara giden yollarda, yaya geçidinin çizgilerini yeniden çizmeye başladı.

Caddeler, okul önleri ile okullara giden yollarda yayaların, rahatça geçmesi, sürücülerin yayaların geçiş güzergahında yavaşlaması için Kilis Belediyesi tarafından kış aylarında silinen yol çizgilerini yeniden çizmeye başladı.

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