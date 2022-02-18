Kilis'in tarihi dar sokakları bazalt taşı döşeniyor

Kilis Belediyesi tarafından, Kentin tarihi dar sokakları bazalt taşı ile döşeyerek estetik görünüme kavuşturuyor.

Tarihi kentler arasında bulunan Kilis’te, eski ve dar sokaklar yeniden Kilis Belediyesi tarafından sokak sağlıklaştırma çalışmaları devam ediyor.

Yer yer 13 metre arasında değişen ve SİT alanı içerisinde bulunan tarihi sokaklar, tarih ve kültüre uygun bazalt taşları ile estetik görünüme kavuşurken, Tarihi sokakların yeniden düzenlenmesi sonrası güzel bir görünüm ortaya çıkarken, vatandaşların da beğenisini kazanıyor.

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, Cumhuriyet Caddesi Cephe Sağlıklaştırma Projeleri kapsamında 2 etap şeklinde planlanan ve Hacı Cümbüş Cami kavşağı ile Kadı Cami arasını kapsayan cephe düzenleme projeni tamamladıklarını ifade ederek, “ Bu projenin devamı olan Murtaza Caddesi cephe düzenleme projesinin de gerekli projelendirme çalışmaları ve onayları tamamlanarak yapımına önümüzdeki süreçte başlanması planlanmaktadır. Tamamlanan proje ile Cumhuriyet Caddesi üzerinde yer alan 178 dükkan ve 67 binada cephe sağlıklaştırma işlemi tamamlanmıştır. Dolap Pazarı Cephe Sağlıklaştırma Projesi ile Kentsel sit alanı içerisinde yer alan ve Kemaliye İlköğretim Okulu, öksüz minare, Tabakhane Cami, Salih Ağa Çeşmesi ve diğer tarihi yapıların yer aldığı Dolap Pazarı Caddesi’nin gerekli onayları alındıktan sonra yapımına başlanmıştır. 2022 yılının ilk çeyreğinde projenin tamamlanması planlanmaktadır. Yine Kilis Merkez sit alanı içerisinde yer alan 37 sokağın projelendirme çalışmaları tamamlanarak 2022 yılı içerisinde çalışmalara başlanması planlanmaktadır” ifade etti.

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