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AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Kurtulmuş: "Koskoca Osmanlı Devleti'nin hükümran olduğu coğrafyada parçala yönet siyaseti yeni bir döneme girmiş" AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, Kilis’te

İHA

AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Kurtulmuş: "Koskoca Osmanlı Devleti'nin hükümran olduğu coğrafyada parçala yönet siyaseti yeni bir döneme girmiş" AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, Kilis’te

AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, "Kilis'in yaşamış olduğu tecrübe esas itibariyle bölgemizde oynanan oyunlara da, gözümüzü kulağımızı gerçekten teslim etmemiz gerektiğini, Koskoca Osmanlı Devleti'nin hükümran olduğu coğrafyada parçala yönet siyaseti, Suriye kriziyle, Irak’ın işgal süreciyle birlikte yeni bir döneme girmiş, parçala yönet mantığıyla yapmışlardır” dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, bir dizi programa katılmak için geldiği kentte, ilk önce Kilis Valiliğini ziyaret etti. Burada Kurtulmuş, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladıktan sonra Vali Kadir Çakır’ı makamında ziyaret etti. AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, yaptığı açıklamada, Kilis’te olmaktan memnun olduğunu ifade ederek, “Kilis’te olmaktan, çok büyük bir memnuniyet duyduğunu ifade etme isterim. Özellikli Anadolu’nun önemli kentlerinden biri olan tarihi olarak büyük bir birikimi olan bu kentin maalesef hemen burnumuzun dibinde devam eden Suriye'deki iç savaş ve karışıklık dolayısıyla yaşamış oldukları ve Suriye'den kaçıp topraklarımıza sığınan Türkiye'de selamet yurdu olarak gören Türkiye’yi esenlik adası olarak gören, Suriyeli komşularımıza ev sahipliği yapması bakımından Kilis ve Kilis halkı tarihi bir görev icat etmiştir. Kilis milletimizin tarihine altın harflerle yazılacak bir hamiyetperverlik misafirperverlik, yardımlaşma, dayanışma, ihsan, dostluk gösterisi ortaya koymuştur. Nüfusunun daha fazlasından misafiri barındırıyor. Yarım ekmeğini bölüşmüş, suyunu misafirlerle paylaşmış ensar kendinizi serhat kentimizdir. Bu vesileyle bütün Kilisli kardeşlerimize vatandaşlarımıza sevgilerimizi saygılarımızı hürmetlerimi sunuyorum eli öpülecek bir dostluk ve misafirperverlik örneği göstermiştir. Bu özelliğiyle kahramandır sadece bu milletin kanını da kahramanlık vardı kahramanlık sadece savaş meydanlarında olmaz bu anlamda insanlık meydanında da Kilis halkı büyük bir kahramanlık göstermiştir. Tebrik ediyorum. Bunu bir şeref madalyası olarak taşlayacaktır. Kilis'in yaşamış olduğu bu tecrübe esas itibariyle bölgemizde oynanan oyunlara da gözümüzü kulağımızı gerçekten teslim etmemiz gerektiğini, Koskoca Osmanlı Devleti'nin hükümran olduğu coğrafyada parçala yönet siyaseti, Suriye kriziyle, Irak’ın işgal süreciyle birlikte yeni bir döneme girmiş, parçala yönet mantığıyla yapmışlardır” dedi.

Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Suni sınırlarla hiçbir tarihsel özelliği olmayan sınırlarla ayırmışlar. Türkleri, Kürtleri, Acemleri bu bölgenin halklarını, birbirlerini sınırlarla bölmeye kalkmışlar ama asla gönüllerini ve kalplerini bölmeyi başaramamışlardır. Maalesef Suriye'deki vekalet savaşı verdikleri bu kanlı savaş, yani terör örgütleri ve silahlı gruplar üzerinden verilen bu mücadele aynı zamanda halklar arasında fitne sokmak için de uydurulmuş yeni bir projenin adıydı. Bu anlamda bu emperyalist yeni projeye karşı çıkmak bakımından da Kilis halkı tarihi bir vazife icra etmiştir. Başka ülkelerin milli amacı bu coğrafyanın daha fazla bölünmesi parçalanmasından yana olabilir. Türkiye olarak bizim milli çıkarımız, bu bölgenin milli halklarının daha fazla birleşmesinden, bütünleşmesinden, iş birliğinden, kardeşliğinden ve dayanışmasından geçmektedir” ifadesini kullandı.

Daha sonra Kilis Belediyesine geçen AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, burada Belediye Başkanı Servet Ramazan’dan çalışmalar hakkında bilgi aldı. AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş’un programına AK Parti İl Başkanı Mehmet Murat Karataş, Kilis milletvekilleri Mustafa Hilmi Dülger ile Ahmet Salih Dal eşlik etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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