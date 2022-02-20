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Kurtulmuş: Kilis'e bir unvan verilecekse, 'ensar şehir' olması gerektiğini düşünüyorum

DHA

Kurtulmuş: Kilis'e bir unvan verilecekse, 'ensar şehir' olması gerektiğini düşünüyorum


Reşit ÇELEBİOĞLU/ KİLİS, (DHA)AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Hani şehirlere isim veriyoruz; Kilis'e de bir unvan verilecekse, adının 'ensar şehir' olması gerektiğini düşünüyorum" dedi.
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Kilis'te sivil toplum örgütü temsilcileri ile bir araya geldi. Toplantıda konuşan Kurtulmuş, Kilis'in Suriye'de yaşanan olaylara seyirci kalmadığını ve 'ensar şehir' unvanını hak ettiğini belirterek, şöyle konuştu:
"Kolay değil; 11 yıldır hemen karşı tarafta neredeyse her şeyimiz aynı olan, Suriye halkının önemli bir kısmını büyük bir zulüm içerisinde yaşamasına Kilis seyirci kalmamış, kopup gelen Suriyeli kardeşlerimize burada ev sahipliği yapmış, ekmeğini, suyunu bölüşmüştür. Burada Kilisliler, Suriye'den gelen kardeşlerimize tam manasıyla ensar olmuştur. Hani şehirlere isim veriyoruz; Kilis'e de bir unvan verilecekse, adının 'ensar şehir' olması gerektiğini düşünüyorum."
`TÜRKİYE, DOLAR DİLENEN ÜLKE OLMAYACAK´
Türkiye'nin üreterek büyümesini sürdüreceğini ve asla ekonomik olarak dışa bağımlı olmayacağını vurgulayan Kurtulmuş "Türkiye ihracat yapacak, istihdamını attıracak, alın teriyle kazandığı dolarlar üzerinden de Türkiye'nin döviz ihtiyacını karşılayacak. Ele güne avuç açarak, Türkiye dışarıda dolar dilenen ülke asla bir daha olmayacaktır. Bir daha IMF gibi kuruluşlarının kapısına giderek, Türkiye kendi bağımsızlığını riske eden birtakım ekonomik reçeteler peşinde asla koşmayacaktır. Üreteceğiz, milletimizin gücüne güveniyoruz. Türkiye'nin her alanda çok büyük potansiyeli var" dedi.
'HERKES ELİNDEKİ EN İYİ İMKANI KULLANMALI'
Toplantıda iş insanlarına da çağrı yapan Kurtulmuş "İş adamlarımızın, çalışan emekçi kardeşlerimizin hakkını gözetmesi ve hakkını vermesi lazımdır. Beraber kalkınacaksak, büyük ülke olarak mücadele edeceksek, önce helal alın terinin hakkının, hukukunun korunması gerekiyor. Herkesin elindeki en iyi imkanı kullanarak, işçilerimizin, emekçilerimizin hakkını gözetmesi gerekir" diye konuştu. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Kilis Reşit ÇELEBİOĞLU
2022-02-20 12:38:17

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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