Kurtulmuş: Kilis'e bir unvan verilecekse, 'ensar şehir' olması gerektiğini düşünüyorum (2)



FABRİKA AÇILIŞLARINA KATILDı

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Kilis Organize Sanayi Bölgesi'nde yapımı tamamlanan 2 fabrikanın açılış törenine katıldı.

Tekstil ve plastik fabrikasının açılışında törene katılanlara hitap eden Kurtulmuş, Kilis´in 10 kilometre ötesinin Suriye olduğunu ifade ederek, "Kilis sınırda Türkiye´nin en ucunda, OSB´nin içerisinde böyle bir fabrikalarını açıyoruz. Bizim iddiamız şudur; Türkiye´nin üretmekten başka bir şansı yoktur. Üreteceğiz, yatırımımızı artıracağız. İstihdamı çoğaltacağız. Ürettiğimiz mal ve hizmetlerle, ihracatımızı yapacağız. Dışarıdan bol miktarda döviz geliri elde ederek, Türkiye´nin ele güne muhtaç olmasını önleyeceğiz" dedi.

Kurtulmuş, tekstil sektörünün yanı sıra yüksek teknoloji ve savunma sanayisinde de Türkiye'nin çok güçlü olduğunu sözlerine ekledi.

DHA-Genel Türkiye-Kilis Reşit ÇELEBİOĞLU

2022-02-20 14:42:20



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