Bölgesel Amatör Lig Kilis Belediyespor: 0- Gaziantep Ankaspor: 0

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Bölgesel Amatör Ligi'nde şampiyonluk mücadelesi veren Kilis Belediyespor, kendi saha ve seyircisi önünde lider Gaziantep Ankaspor ile 00 berabere kaldı.

Kilis 7 Aralık Stadyumunda oynan karşılaşmada, Her iki tarafında galip gelmek için verdği mücadelede gol sesi çıkmadı. İkinci yarıda biraz aha üstün oynayan Kilis Belediyespor bir türlü gol bulamayınca karşılaşma 00 sona erdi. Stadyumunda yer kalmaması nedeniyle seyirciler, duvarlara çıkarak, yüksek noktalara çıkarak karşılaşmayı izledi.

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