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Kilisli Muallim Rıfat Bilge’nin Vefatının 69. yıl dönümü

İHA

Kilisli Muallim Rıfat Bilge’nin Vefatının 69. yıl dönümü

7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Kilisli Muallim Rıfat Bilge’nin vefatının 69. yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.
Rektör Karacoşkun, “Vefatının 69. Yıl dönümünde, Divanu Lugat’it Türk, Evliya Çelebi Seyahatnamesi, Kitabi Dedem Korkut Ala Lisanı Taifeyi Oğuzhan gibi Türk kültür ve edebiyat tarihinin önemli eserlerinin gün yüzüne çıkmasında büyük emekleri olan ve yaptığı çalışmalarda Kilisli sıfatını adının önüne her daim koyarak memleketine her daim sahip çıkan Kilisli Muallim Rıfat Bilge’yi sevgi ve rahmetle yad ediyorum” ifadesine ver verdi.

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