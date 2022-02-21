Çocuklar jandarmayla birlikte çizgi film izledi

Kilis’in Polateli ilçesinde jandarmanın sorumluluk bölgesinde bulunan okullarda öğrenciler, jandarma ekipleriyle birlikte 'Tim jandarma' çizgi filmini izledi.

Jandarma Genel Komutanlığı Genel Sekreterlik Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü tarafından geleceğin büyükleri çocuklara, jandarmanın icra ettiği görevleri anlatabilmek ve jandarmayı sevdirmek amacıyla hazırlatılan 'Tim Jandarma' çizgi film serisi, Polateli ilçesinde jandarmanın sorumluluk bölgesindeki ilçe merkezi, Polatbey ve Bağarası Köylerinde öğrenciler ile birlikte jandarma personeli de 'Tim Jandarma' çizgi filmini izledi. Jandarmanın her türlü saha ve olayda sergilediği kahramanlıklar, çocukların dilinden anlatılan çizgi film, çocuk gelişimine uygun şekilde, şiddet olgusundan uzak bir içerikle senaryolaştırılarak hazırlanmış. Çizgi filmde farklı yeteneklere sahip çocuk kahramanlardan kurulu Tim Jandarma ekibi, Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayisinin göz bebeği araçlarını sembolize eden gelişmiş araç ve ekipmanlarıyla maceradan maceraya koşmalarını konu alıyor. Polateli Kaymakamlığı himayesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile Tim Jandarma Çizgi filminin ilerleyen günlerde diğer okullarda da öğrenciler tarafından izleneceği bildirildi.

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