Yapılan seçimde oylar eşit çıkınca oda başkanı kurayla belirlendi

Kilis Berberler Odası seçimlerinde iki adayın da eşit oy alması üzerine yapılan kura çekimiyle oda başkanı Mehmet Maaşoğlu oldu.

Kilis Berberler Odası Başkanı Mustafa Sayaoğlu’nun 1 yıl önce aday olmayacağını açıklaması üzerine oda başkanlığına Mehmet Maaşoğlu, Ahmet Geloğlu, Sevgi İçer ile Cengiz Savaş aday oldu. Kilis Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’nde (KESOB) yapılan kongrede divan başkanlığına KESOB Başkanı Şevket Memiler, divan başkan vekilliğine Berberler Odası Başkanı Mustafa Sayaoğlu, katip üyeliklere Osman Eray, Halil Sürmelioğlu, Hakan Gözen seçildi. Yapılan konuşmalardan sonra yapılan seçimlerde Mehmet Maaşoğlu 79 oy, Ahmet Geloğlu 79 oy, Sevgi İçer 28 oy, Cengiz Savaş 27 oy aldı. Önde olan iki adayın da aynı oyu alması nedeniyle seçim kurulu tarafından kura çekildi. Kurayla Mehmet Maaşoğlu, Kilis Berberler Odası Başkanlığına seçildi. Mehmet Maaşoğlu’nun yönetim kurulu şu isimlerden oluştu:

"Abidin Polat, Mehmet Bakar, Mehmet Demir, Barış Demircioğlu, Ökkeş Karaca, Mehmet Uğur Örs. Denetim Kurulu: Sümeyra Eryılmaz, Tuğba Çiloğlu ile Cengiz Kın."

Berberler Odası Başkanı Mehmet Maaşoğlu, "Sevinçliyim" diyerek, çok heyecanlı olduğunu, kazananın esnaflar olduğunu söyledi.

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