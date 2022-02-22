Cezaevi personeli kan bağışında bulundu

Kilis’te, cezaevi personeli “İyi ki varsın kan dostum” kampanyası çerçevesinde Kan bağışında bulunarak destek verdi.

Kilis Kızılay Kan Merkezi tarafından Kilis ve ilçelerinde kan bağışı sürüyor. Kan Merkezi Müdürü Dr. Esra Yılmaz, Kilis L Tipi Kapalı Cezaevinde görev yapan personelinin kan bağışında bulunduğunu ifade ederek, “ Kan bağışında bulunanlar hem insanlık görevini yerine getirmekte hem de sağlığı ile ilgili bilgi sahibi olmaktadır. Unutulmaması gerekir ki kan herkese bir gün lazım olabilir. Bu nedenle herkesi kan vermeye çağırıyorum. Kan bağışı konusunda Kilislilerin her zamanki gibi ilgi gösteriyor. Unutulmaması gerekir ki bir gün bize de kan gerekebilir. İyi ki varsın kan dostum kampanyası devam ediyor. Destek veren resmi kurum ve kuruluşlara, sivil toplum örgütlerine ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Tüm Kilislileri kampanyaya katılmaya davet ediyorum” diye konuştu.

Kilis L Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Eşref Başekin, Kan bağışında kendisinin de bulunduğunu, tüm vatandaşları kan bağışında bulunmaya çağırdığını, kan bağışının bir insanlık görevi olduğunu söyledi.

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