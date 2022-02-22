Başkan Ramazan’dan, Türkiye şampiyonu Amoca’ya plaket

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Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, Cirit Atma branşında Türkiye Şampiyonu olan Medine Amoca’ya plaket takdim etti.

Türkiye Şampiyonu olan Medine Amoca, Belediye Başkanı Servet Ramazan ile bir araya geldi.

Başkan Ramazan, görüşmede Şampiyon Amoca’ya plaket takdim etti.

Başkan Ramazan, “1920 Şubat tarihlerinde Mersin'de düzenlenen Seyfi Alanya Atletizm Atmalar Ligi’nde Cirit Atma branşında Türkiye Şampiyonu olan sporcumuz Medine Amoca’yı ve, yetişmesinde emeği olan ailesini ve antrenörlerini tebrik eder, başarılarının devamını dilerim” ifadesini kullandı.

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